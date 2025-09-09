Un calendario a contrarreloj: Estudiantes entre River, Flamengo y la Liga

El receso FIFA le dio a Estudiantes apenas un respiro, porque lo que se viene será una agenda tan intensa como decisiva. El Pincha, ya enfocado en los cuartos de final de la Copa Libertadores frente a Flamengo, tendrá antes compromisos claves en el torneo Clausura que marcarán su camino en la zona A.

El sábado 13 recibirá a River en UNO, un cruce que servirá de termómetro pensando en lo que vendrá apenas cinco días más tarde: la visita al Maracaná para abrir la serie contra el Mengão. El plantel de Eduardo Domínguez viajará el martes 16 rumbo a Río de Janeiro, quedará concentrado en Barra Da Tijuca, entrenará en las instalaciones de Fluminense y jugará el jueves 18 a las 21.30.

Tras el primer duelo copero, el León regresará al país para medirse con Defensa y Justicia el lunes 22, nuevamente en UNO, antes de afrontar el choque de vuelta contra Flamengo, programado para el jueves 25 en La Plata. El cierre del mes lo tendrá visitando a Newell’s en Rosario el martes 30.

Mientras tanto, Domínguez ya sabe que no habrá refuerzos de último momento: el mercado argentino cerró el 31 de agosto y, pese a sondeos por Tiago Palacios desde Turquía y Grecia, no hubo avances. Así, la lista de buena fe definitiva que debe presentarse antes del 12 de septiembre mantendrá prácticamente la misma base que en la serie ante Cerro Porteño.