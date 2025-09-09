Argentina cayó 1-0 ante Ecuador en el cierre de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026

La Selección Argentina perdió este martes 1-0 frente a Ecuador en el Estadio Monumental de Guayaquil, en el marco de la 18ª y última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026. El único gol del encuentro fue convertido por Enner Valencia, de penal, a los 58 minutos del primer tiempo.

El encuentro, disputado con intensidad y varios roces, terminó con un expulsado por lado: Nicolás Otamendi vio la roja en Argentina, mientras que Moisés Caicedo fue expulsado en el local.

Pese a la derrota, el equipo dirigido por Lionel Scaloni cerró una gran campaña: finalizó en el primer lugar de la tabla con 38 puntos y fue la selección más goleadora del certamen, con 31 tantos.

Ecuador, por su parte, alcanzó los 29 puntos y escaló al segundo puesto. Además, se consolidó como la valla menos vencida de las Eliminatorias, recibiendo solo cinco goles en 18 partidos, lo que refleja la solidez defensiva del equipo dirigido por Félix Sánchez Bas.

Ambas selecciones ya tenían asegurada su clasificación directa al Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. El partido sirvió como una última prueba de cara a lo que será la preparación rumbo a la próxima cita mundialista.