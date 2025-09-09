Mammini regresa al país y la dirigencia de Gimnasia aguarda expectante

No será una semana más en el mundo Gimnasia. Mientras el plantel comandado por Alejandro Orfila retoma los entrenamientos en Estancia Chica para preparar el duelo ante Unión, un futbolista regresará al país para definir su futuro. Luego del paso frustrado al AIK de Suecia y la operación de rodilla en Barcelona con Ramón Cugat, Ivo Mammini volverá a la Argentina para comenzar su rehabilitación. Tras las declaraciones cruzadas entre el cuerpo médico tripero y el entorno del jugador, las partes se reunirán para intentar llegar a un acuerdo. El contrato del delantero de 22 años con el Lobo finaliza en diciembre.

Según pudo averiguar este medio, la dirigencia que encabeza Mariano Cowen espera a Mammini para que comience la rehabilitación con el cuerpo médico del club. Pero aún no está confirmado que esto ocurra. En paralelo, la CD mens sana buscará dialogar con el representante del jugador para definir su futuro.

Tal como explicó el reconocido abogado especializado en derecho deportivo Mariano Bambaci, en relación a la obligatoriedad de renovar contrato en caso de lesión el CCT 557/09 establece que el futbolista deberá -hasta recibir el alta médica- seguir percibiendo remuneración. Además, el árbitro de la Cámara Nacional de Resolución de Disputas (CNRD) aclaró que lo mencionado anteriormente no implica la renovación automática del contrato (ni tampoco de los Derechos Federativos).

El posteo en la redes de Maradona y el agradecimiento al Lobo

Al cumplirse seis años de la presentación de Diego Armando Maradona en el Bosque como entrenador de Gimnasia, sus hijas Dalma y Giannina, quienes se encargan de mantener la cuenta oficial de “Pelusa” en Instagram, no pasaron por el alto el aniversario de la llegada de su papá a La Plata . En el posteo, las hijas del “10” agradecieron a Gimnasia con una sencilla pero emotiva foto: “¡Gracias Lobo!”, escribieron junto a los corazones azules y blancos, la foto de Diego y la hinchada Tripera.