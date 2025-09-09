Promocional Amateur: Everton y Estrella sumaron otra derrota

Al igual de lo que sucedió el pasado fin de semana, ninguno de los dos representantes de la Liga Amateur Platense pudo ganar en el Torneo Promocional Amateur. Como local, Everton cayó por 2 a 1 ante Barrancas Fútbol Club, mientras que Estrella perdió por 2-0 frente al poderoso SAT.

El Decano lo arrancó perdiendo desde el vestuario por los tantos de Juan Frojan y Luca Luna, pero descontó en la segunda etapa con el gol de Thomas García. Barrancas quedó como líder de la Zona B con diez puntos.

En el otro partido destacado, la Cebra cayó como visitante por los goles de Lucas Mercado y Oscar Pires. Con la victoria ante el conjunto de Berisso, el SAT se subió a lo más alto de la Zona A.