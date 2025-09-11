Un examen de alto vuelo: Estudiantes prueba el equipo para recibir a River

Estudiantes de La Plata atraviesa días de máxima intensidad. Este sábado, desde las 19, recibirá a River en UNO por la fecha 8 del Torneo Clausura, en lo que será una verdadera prueba de carácter antes de su viaje a Brasil para medirse con Flamengo por la Copa Libertadores. El equipo de Eduardo Domínguez aprovechó las dos semanas de receso por la doble fecha FIFA para ajustar detalles, recuperar soldados y evaluar alternativas de cara a un calendario que no da respiro.

En las prácticas, el Barba ensayó con varios nombres que vuelven a ponerse a punto. Gabriel Neves y Fabricio Pérez entrenaron a la par del grupo y aparecen como opciones firmes para sumar minutos, luego de ganar ritmo durante el parate. Otro de los focos está en el lateral derecho: con Eric Meza todavía afuera por lesión, Román Gómez seguirá en el 11 inicial, aunque el cuerpo técnico baraja darle descanso en alguno de los próximos encuentros. Allí aparecen como variantes Santiago Núñez o el juvenil Matías Magdaleno, una de las grandes promesas que ya se consolidó en el plantel profesional.

En la delantera, el tema central pasa por Guido Carrillo. El delantero arrastra varias lesiones musculares en la temporada, pero será titular ante River. Para dosificar esfuerzos, Domínguez planifica una rotación con Lucas Alario, que podría arrancar en partidos claves del torneo local para que Carrillo llegue entero a los cruces coperos.

Del otro lado, River llega con la obligación de reponerse tras un cierre gris en las Eliminatorias, donde varios de sus futbolistas vieron acción con la Selección. Marcelo Gallardo recupera a Gonzalo Montiel, aunque el lateral derecho será evaluado físicamente para definir si juega desde el arranque en La Plata. El Millonario también maneja alternativas en la zona ofensiva, con la mira puesta en seguir puntero de su grupo y mantener el buen paso en la Copa Argentina.

El choque en UNO promete emociones fuertes. Estudiantes buscará hacerse fuerte en su casa y llegar con envión anímico al duelo copero en Río de Janeiro. River, por su parte, intentará reafirmar su condición de líder de zona y prolongar una racha positiva frente al Pincha en los últimos enfrentamientos. Dos equipos grandes, dos entrenadores de peso y un mismo objetivo: dar un golpe sobre la mesa en la recta decisiva de la temporada.