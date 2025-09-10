A pesar del pechazo, Calle de Tierra se la bancó y derrotó a Tranquila Señora

En una tarde “casi” primaveral, abrió sus puertas el Teatro del Turf del barrio Hipódromo para ofrecer un mega programa de 15 cotejos. En el Clásico “Raúl Lottero” (L.-1.200 mts.), Calle de Tierra, tal como se diagnosticaba en la previa, se alzó con la victoria imponiendo condiciones en un final cerrado ya que derrotó por medio cuerpo a Tranquila Señora, mientras que al pescuezo culminaba tercera Starry Bomb, estando en la definición los tres ejemplares que acumularon la mayoría de los boletos. Nuestra candidata, siempre vino en el fuego y al entrar al derecho superó airosamente un caballazo por parte de Tranquila Señora, siguiendo viaje hasta el disco, no sin antes echar el resto para frenar a las dos rivales nombradas. La defensora del stud “El Gruñón”, propiedad de Marcelo Tula Ruiz, de esta forma logró una reprise triunfal, contando con una acertada conducción del jockey Walter Aguirre. Así, la pupila del cuidador “Chito” Domínguez logró el quinto triunfo de una productiva campaña y queda muy bien posicionada para los próximos compromisos sobre la corta distancia.

Cotejo reservado para potrancas nacidas desde el 1º de julio de 2022, ocupó el noveno turno de la programación con cinco participantes en pista, ya que Let Me Dance y Verdadera Pass faltaron a la cita y el cierre de las apuestas mostró el favoritismo de Calle de Tierra, que prometía un sport de $2.20, superando lo reunido por Starry Bomb ($2.50) y por Tranquila Señora ($3.15).

Abierto los partidores, Energía y Vida y Tranquila Señora salieron adelante con pequeña ventaja sobre Calle de Tierra y ni bien se formalizó la carrera, Energía y Vida corría con la cabeza de luz sobre Tranquila Señora, quedando entre las dos Calle de Tierra, por delante de Starry Bomb y Llámame a la Tarde.

De esa forma culminaron el recorrido de la recta de enfrente con Calle de Tierra que mandaba con pequeña ventaja sobre Tranquila Señora, terciando por adentro Energía y Vida y por afuera quedaba Llámame a la Tarde. Al zambullirse en el codo de la calle 41, seguía la lucha entre Calle de Tierra y Tranquila Señora, con Llámame a la Tarde, por afuera. Así, completaron el recorrido de la curva manteniéndose la lucha por la vanguardia entre las tres nombradas.

Ya en la recta, imprevistamente Tranquila Señora cerró violentamente su línea llegando a impactar contra Calle de Tierra, no obstante ello Walter Aguirre mantuvo a la favorita en carrera de tal manera que sin perder acción siguió su línea hasta el disco que lo cruzó con medio cuerpo de ventaja sobre Tranquila Señora, quedando cerquita Starry Bomb, que cargó fuerte en el final.

La ganadora vino en 23s.83/100 y en 47s.51/100 hasta completar 1m.11s.77/100 para los 1.200 metros de pista normal.

Aniversario de la Asociación de Vareadores

Mañana, en coincidencia con el “Día del Vareador”, la Asociación que los nuclea celebra el 81º aniversario de su creación. Por ello, en la sede de la calle 39 entre 116 y 117, la comisión directiva encabezada por Marcelo Gómez y Lucas Vera, han convocado a sus afiliados para un lunch y durante el mismo habrá sorteos de importantes premios.