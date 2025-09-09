Argentina ultima detalles para la Davis

El próximo viernes Argentina abrirá la serie de la Copa Davis contra Países Bajos a partir de las 9 de nuestro país por disputar la segunda serie de los Qualifiers 2025 y el capitán del equipo nacional definirá la mejor estrategia a partir de hoy.

El viernes 12 se jugarán los dos partidos de singles, mientras que al día siguiente, desde la misma hora, se jugará el punto del dobles en primer lugar y continuará con los singles.

El estadio en el que se jugarán los partidos cuenta con una capacidad para 3.855 personas y ya fue utilizado por Países Bajos, por ejemplo, en febrero del año pasado, en el triunfo 3-2 ante Suiza por la primera ronda de los Qualifiers.

Tomás Etcheverry, una de las cartas fuertes del equipo argentino, reveló estar muy entusiasmado con esta nueva chance de defender los colores del país en esta instancia del certamen internacional.

“Estoy contento, con alegría, trabajando muy bien con el equipo en estos últimos torneos. Me siento renovado”, afirmó. Con este panorama, el platense buscará ser protagonista y ayudar a la Argentina a meterse en el Final 8 de la Copa Davis 2025”, dijo.

Hoy habrá una nueva práctica y resta definir quién será el segundo de Francisco Cerúndolo en los partidos de singles, aunque Sebastián Baez corre con ventajas ante Carabelli o el propio tenista platense.