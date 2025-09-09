Alcaraz manda en el ranking del tenis

Tras su consagración en el US Open el último domingo, el tenista español Carlos Alcaraz volvió a recuperar el número 1 del mundo en el que consideró “fue el mejor torneo de su carrera”.

El español se impuso por 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4 y extendió su racha de victorias ante el italiano.

La victoria de Alcaraz en Flushing Meadows le proporcionó 1.950 puntos y una diferencia de 760 puntos de ventaja ante Sinner, que ocupaba ese lugar desde hacía 65 semanas. (Reuters).

El joven de 22 años encabeza el ranking ATP con 11.540 puntos, seguido por Sinner con 10.780. En el tercer lugar aparece el alemán Alexander Zverev con 5.930, mientras que Novak Djokovic ocupa el cuarto puesto con 4.830 puntos. En tanto, del estadounidense Taylor Fritz, cayó al quinto lugar con 4.675 unidades.

El Top 10 del tenis mundial se cierra con Ben Shelton (6), Jack Draper (7), Alex De Miñaur (8), Lorenzo Musetti (9) y Karen Khachanov (10).

En cuanto a los argentinos, todos cayeron algunas posiciones después de no pasar la segunda ronda del US Open, un torneo que les ha sido esquivo en los últimos años, sin grandes actuaciones y con muchas dificultades para avanzar de fase.