Martes de carreras en el Hipódromo platense

Martes con acción en el Teatro del Turf del Barrio Hipódromo que abre sus puertas para ofrecer un megaprograma de quince carreras, entre las 13 y las 20. En el tradicional Clásico “Raúl Lottero” (1.200 mts.), confiaremos nuestro voto a Calle de Tierra, una potranca que defiende los colores del stud “El Gruñón” y que vuelve a las pistas tras una ausencia de tres meses. Luego de hilvanar cuatro victorias en línea que la colocaron al tope del ranking de su generación, coincidiendo con el aumento de la distancia, vino su primera derrota sobre 1.300 metros, tras cartón quedó quinta de Elenika en un cotejo jerárquico con un recorrido de 1.500 metros. Vino una pausa y hoy vuelve a las fuentes donde logró lo mejor de su campaña, que son las carreras de velocidad, donde reinaba. La hija de Strategos, propiedad de Marcelo Tula Ruiz y presentada por el entrenador “Chito” Domínguez, vuelve con los diez puntos por eso es nuestra carta.

Carrera reservada para potrancas nacidas desde el 1º de julio de 2022, ocupa el noveno turno de programación, con tan solo cinco competidoras, porque Verdadera Pass y Let Me Dance –a prima facie- candidatas a la victoria, no serán de la partidas. Estas ausencias le allanan el camino a nuestra candidata porque eran dos rivales de fuste. Precisamente, se posiciona como enemiga Starry Bomb, que viene de sumar dos victorias y es la rival a vencer. Como tercera en discordia ubicamos a Llámame a la Tarde, que viene de escoltar precisamente a Starry Bomb.