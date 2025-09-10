Orfila aguarda por la evolución de Briasco

El plantel de Gimnasia volvió a entrenar pensando en la reanudación del Torneo Clausura tras la Fecha FIFA . Con el foco puesto en el duelo del próximo domingo ante Unión en 60 y 118, Alejandro Orfila empezó a trabajar con una duda latente en el equipo.

Luego de lo que fue la doble tira de amistosos del equipo mens sana ante Racing en el Estadio Cilindro de Avellaneda, los jugadores triperos tuvieron el fin de semana libre para recargar energías. Ante el Tatengue, el Lobo buscará ganar para alejarse de una vez por todas de la zona del descenso en la tabla anual y meterse en la pelea por el ingreso a las competencias internacionales.

Briasco ya recibió el alta médica y empezó a trabajar con el resto del plantel. Ahora el técnico uruguayo deberá definir entre el extremo de Boca y Jan Hurtado para acompañar al “Chelo” Torres. La otra alternativa sería un cambio de esquema con una propuesta mas ambiciosa y ofensiva.

En la jornada de este martes, la Reserva venció a Deportivo Riestra por la fecha 9 del Torneo Proyección 2025. Jorge de Asís abrió el marcador y Juan Cruz Cortazzo aumentó la ventaja previo al descuento local. De esta manera, los dirigidos por “Lucho” Zaniratto se acomodaron en los puestos de playoffs de la Zona B.