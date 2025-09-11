Barcelona le ganó a Racing en la final del Mundial de Clubes Sub 18

Tras eliminar a Real Madrid en las semifinales, el equipo juvenil de Racing cayó por 1-0 ante Barcelona, que se adelantó gracias al tanto de Artem Rybak a falta de 12 minutos para el final, y terminó segundo en el Mundial de Clubes Sub 18 de Córdova, España.

El conjunto catalán salió a presionar alto y Racing aceptó la propuesta, lo que generó un inicio de partido a puro ida y vuelta. Los dos arriesgaron de arranque y dejaron algunos espacios al perder el balón.

Los chicos de la Academia comenzaron a dar señales de cansancio en el segundo tiempo. No fue lo mismo para ellos dominar el juego que correr detrás de los futbolistas de Barcelona. Los cientos de hinchas de Racing presentes en el estadio lo notaron y a falta de 15 minutos comenzaron a alentar mucho más. “Vamos, vamos, los pibes”, se escuchó con claridad durante el peor rato del equipo argentino.

Xavier González le dio otro picante al ataque culé y el 10 lo demostró a los 68' cuando hizo la pausa y habilitó a Artem Rybak para que deje en el camino al arquero y abra el marcador en la final.

Después de esta final perdida por la Academia, Boca se mantiene como el único argentino que ganó dos veces este torneo, justo en las primeras dos ediciones, y River como el último campeón, hace ya 12 años.