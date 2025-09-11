Briasco se perfila como titular para el duelo ante Unión

"Otra victoria para empezar a encaminar la clasificación”, fue la frase que se escuchó en Abasto durante toda la semana. El plantel de Gimnasia sigue con la puesta a punto para el compromiso del próximo domingo ante Unión en 60 y 118. Tal como adelantó diario Hoy, Norberto Briasco viene evolucionando bien en la recuperación de su lesión y es muy probable que logre meterse en el 11 titular para el duelo ante el “Tatengue”.

Según pudo averiguar este medio, Briasco fue convocado por la Selección de Armenia para la doble fecha de Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026, pero el delantero albiazul decidió priorizar su recuperación y quedarse Estancia Chica.Cabe recordar que el atacante proveniente de Boca arrastra una lesión muscular sufrida hace tres semanas en el partido ante Lanús, que lo obligó a dejar la cancha. Posteriormente, no pudo estar frente a San Martín de San Juan ni Atlético Tucumán.

En la práctica de fútbol formal, Orfila definirá quién acompaña al “Chelo” Torres en la delantera mens sana. Todo parece indicar que Briasco le está sacando ventaja a Jan Hurtado en la consideración del entrenador uruguayo.

Nueva retención de tareas en los distintos predios

Al cierre de esta edición, la comisión directiva no le había abonado a los empleados el salario correspondiente al mes de agosto. Además, desde la CD albiazul ya le comunicaron a los trabajadores que los meses que restan hasta fin de año serán complicados en materia económica.

Desde el inicio de la semana, tanto en el predio de Estancia Chica como en el Bosquecito y en el Bosque se volvieron a efectuar retención de tareas por parte de los trabajadores.

Tal como adelantó este medio, el frustrado pase de Ivo Mammini no le permitió tener “liquidez” a la dirigencia tripera, que ya daba por seguro ese dinero para tapar deudas.