Orfila definió el equipo para enfrentar a Unión

El plantel de Gimnasia realizó otra práctica de fútbol en Estancia Chica y el entrenador Alejandro Orfila definió la formación para recibir el domingo a Unión de Santa Fe. Norberto Briasco regresará al once titular en lugar del venezolano Jan Hurtado.

Briasco sufrió una lesión muscular en el encuentro ante Lanús y tras perderse los compromisos frente a San Martín de San Juan y Atlético Tucumán, volverá a ponerse la casaca albiazul. El delantero tuvo la posibilidad de disputar la Fecha FIFA con la Selección de Armenia, pero prefirió quedarse trabajando en Abasto.

De esta manera, el entrenador charrúa apostará por repetir la base del equipo que venció al Decano tucumano, incluso con los mediocampistas centrales, Nicolás Garayalde y Mateo Seoane, que dejaron dudas en sus rendimientos.

Por su parte, la dirigencia del Lobo espera que Ivo Mammini regrese de Barcelona la semana que viene. Tras idas y vueltas, el delantero de 22 años fue operado en España y ahora deberá continuar con la rehabilitación bajo la supervisión del cuerpo médico albiazul. Además, la representación del futbolista tendrá que juntarse con la dirigencia tripera para dialogar sobre el contrato que vence a fin de año.

Al cierre de esta edición, la comisión directiva no le había abonado a los empleados el salario correspondiente al mes de agosto. Además, desde la CD albiazul ya le comunicaron a los trabajadores que los meses que restan hasta fin de año serán complicados en materia económica.

Desde el inicio de la semana, tanto en el predio de Estancia Chica como en el Bosquecito y en el Bosque se volvieron a efectuar retención de tareas por parte de los trabajadores.

Tal como adelantó este medio, el pase frustrado de Mammini no le permitió tener “liquidez” a la dirigencia tripera, que ya daba por seguro ese dinero para tapar deudas.