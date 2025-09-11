Se cumplen 20 años de la consagración del Kun Agüero

Un día como hoy, pero del año del 2005, quien a la postre sería uno de los máximos goleadores de la Selección Argentina, Sergio Agüero, se consolidaba en Primera división con un verdadero golazo en el clásico ante Racing en Avellaneda.

El equipo que ese día era dirigido por Julio Falcioni, contó con el aporte goleador de otro jugador que tuvo pasado en un equipo de La Plata como lo fue Nicolás Frutos en Gimnasia, y ganó 4 a 1 con tres tantos de rubio atacante y otro del Kun.

Hasta ese día Agüero era una promesa más de tantas del fútbol argentino, pero a partir de ese gol fue considerado para jugar con más participación en las selecciones juveniles y luego en la mayor.

El encuentro correspondió a la sexta fecha del Torneo Apertura y fue una de las victorias más abultadas en la historia del tradicional Clásico de Avellaneda.

Agüero se terminó consolidando como delantero de la Selección los años posteriores y fue el principal socio deportivo que tuvo Lionel Messi en los Mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018 con distintos resultados.

Finalmente se tuvo que retirar de forma tempranera de la actividad tras haberse detectado una afección cardíaca para la cual no se recomendaron seguir exigiendo su cuerpo.

Si bien hace poco tiempo se especuló con la chande de que pueda volver a actividad, la realidad es que optó por inclinarse a las apuestas y los casinos virtuales y los comentarios deportivos por internet.

La carrera de Agüero se extendió por Independiente desde el 2003 hasta el 2006, por el Atlético de Madrid del 2006 hasta el 2011, por el Manchester City del 2011 hasta el 2021 y finalmente en el Barcelona un breve paso del 2021 hasta el 2022 cuando anunció su retiro unos meses antes del Mundial.

En total jugó 582 partidos oficiales en los clubes y marcó 282 goles.