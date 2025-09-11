Tenis: Argentina ajusta detalles para la Copa Davis

En su tercera jornada de entrenamientos en Groningen, el equipo argentino profundizó la preparación con miras a la serie ante Países Bajos, por la segunda ronda de los Qualifiers 2025. Entre rutinas técnicas, tácticas y partidos de práctica, la delegación nacional busca llegar con el máximo nivel competitivo al choque que comenzará el viernes en el MartiniPlaza.

La jornada arrancó temprano en el estadio principal, sede de la serie, con Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry como protagonistas de una práctica enfocada en aspectos técnicos y tácticos, bajo la atenta mirada del capitán Javier Frana. Ambos son los principales candidatos a ocupar los puestos de singlistas en el debut frente a los neerlandeses. Al mismo tiempo, en las canchas auxiliares, la dupla de dobles integrada por Andrés Molteni y Horacio Zeballos llevó a cabo una exigente rutina, trabajando en coordinación, solidez y variantes de saque y volea.

La actividad continuó por la tarde con la participación de Francisco Comesaña, quien junto a Etcheverry se concentró en ejercicios de consistencia desde el fondo y en la construcción de puntos largos, clave para superficies rápidas como la de Groningen. Más tarde, de 15:30 a 17:00, se disputó un set de práctica de dobles entre Cerúndolo-Comesaña frente a Molteni-Zeballos, ensayo que le permitió al cuerpo técnico evaluar diferentes combinaciones posibles de cara a la serie. Estos cruces internos no solo sirven para ganar ritmo de competencia, sino también para contar con alternativas estratégicas en caso de que la definición del cruce requiera cambios de último momento.

En paralelo a los entrenamientos, la organización confirmó que este jueves, a partir de las 12:00 hora local (7:00 de Argentina), se realizará el sorteo que definirá el orden de juego para viernes y sábado. Según lo estipulado por el reglamento de la Copa Davis, los primeros singlistas de cada país se enfrentarán en el debut ante las segundas raquetas del equipo rival, un duelo que suele ser determinante en el aspecto anímico y que puede marcar el rumbo de toda la serie.

Con tres días de intensa preparación, la Selección Argentina de Tenis llega a la recta final de su puesta a punto con buenas sensaciones y la expectativa de lograr un triunfo que le permita avanzar a la fase final de la Copa Davis 2025.