River define su once para visitar al Pincha y arranca un viernes cargado de fútbol
Marcelo Gallardo evalúa un mix entre titulares y suplentes, cuidando a varias piezas clave para el duelo copero con Palmeiras.
Con la mente puesta en los cuartos de final de la Copa Libertadores pero sin descuidar el Torneo Clausura, River prepara su viaje a La Plata para enfrentar este sábado a Estudiantes en UNO. El choque, válido por la octava fecha, tiene un condimento especial: Marcelo Gallardo volverá a verse las caras con Eduardo Domínguez, uno de los pocos técnicos con récord favorable contra él.
Pensando en el probable once, el Muñeco evalúa un mix entre titulares y suplentes, cuidando a varias piezas clave para el duelo copero con Palmeiras. Armani será el dueño del arco; en defensa se perfilan Montiel, Pezzella, Paulo Díaz y Acuña. En el mediocampo, Galoppo y Enzo Pérez aportarían equilibrio junto a Nacho Fernández, mientras que adelante la duda pasa por la dupla de Maxi Salas y Facundo Colidio, con Juan Cruz Meza como alternativa. Gallardo todavía no lo confirmó, pero todo indica que no arriesgará a todos los habituales titulares.
Mientras tanto, hoy la pelota empezará a rodar fuerte en el Clausura con una jornada repleta de acción. Desde las 14:30, Deportivo Riestra será local frente a Central Córdoba de Santiago del Estero en el Bajo Flores, duelo directo en la pelea por la permanencia. A las 19, la atención se dividirá: Racing recibirá en Avellaneda a San Lorenzo en un clásico con mucho en juego, mientras que Huracán será anfitrión de Vélez en el Tomás A. Ducó.
La actividad continuará en horario nocturno: a las 21:15, Newell’s buscará recuperarse ante su gente en Rosario frente a Atlético Tucumán, mientras que Lanús cerrará la jornada en la Fortaleza contra Independiente Rivadavia de Mendoza, uno de los recién ascendidos que quiere seguir sorprendiendo.
Con River preparando su visita a La Plata y una fecha que arranca con cinco partidos en un mismo día, el Clausura promete emociones desde el arranque del fin de semana.