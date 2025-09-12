River define su once para visitar al Pincha y arranca un viernes cargado de fútbol

Con la mente puesta en los cuartos de final de la Copa Libertadores pero sin descuidar el Torneo Clausura, River prepara su viaje a La Plata para enfrentar este sábado a Estudiantes en UNO. El choque, válido por la octava fecha, tiene un condimento especial: Marcelo Gallardo volverá a verse las caras con Eduardo Domínguez, uno de los pocos técnicos con récord favorable contra él.

Pensando en el probable once, el Muñeco evalúa un mix entre titulares y suplentes, cuidando a varias piezas clave para el duelo copero con Palmeiras. Armani será el dueño del arco; en defensa se perfilan Montiel, Pezzella, Paulo Díaz y Acuña. En el mediocampo, Galoppo y Enzo Pérez aportarían equilibrio junto a Nacho Fernández, mientras que adelante la duda pasa por la dupla de Maxi Salas y Facundo Colidio, con Juan Cruz Meza como alternativa. Gallardo todavía no lo confirmó, pero todo indica que no arriesgará a todos los habituales titulares.

Mientras tanto, hoy la pelota empezará a rodar fuerte en el Clausura con una jornada repleta de acción. Desde las 14:30, Deportivo Riestra será local frente a Central Córdoba de Santiago del Estero en el Bajo Flores, duelo directo en la pelea por la permanencia. A las 19, la atención se dividirá: Racing recibirá en Avellaneda a San Lorenzo en un clásico con mucho en juego, mientras que Huracán será anfitrión de Vélez en el Tomás A. Ducó.

La actividad continuará en horario nocturno: a las 21:15, Newell’s buscará recuperarse ante su gente en Rosario frente a Atlético Tucumán, mientras que Lanús cerrará la jornada en la Fortaleza contra Independiente Rivadavia de Mendoza, uno de los recién ascendidos que quiere seguir sorprendiendo.

Con River preparando su visita a La Plata y una fecha que arranca con cinco partidos en un mismo día, el Clausura promete emociones desde el arranque del fin de semana.