Entre River y la Copa, Ascacibar y Estudiantes van por todo: “Lo estamos esperando”

Estudiantes de La Plata atraviesa una semana bisagra en su calendario: mañana recibirá a River en el Estadio UNO por la fecha 8 del Clausura y, apenas unos días después, volará a Río de Janeiro para disputar la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores frente a Flamengo. En ese contexto cargado de expectativas, Santiago Ascacíbar tomó la palabra y dejó conceptos claros: “Es un partido lindo (el de Flamengo), que lo estamos esperando. Lo que significa para nosotros como equipo y como institución jugar cuartos de final es muy grande. Estar en esta instancia hay que saber valorarla y aprovechar la posibilidad”.

El capitán, referente absoluto del mediocampo, también se permitió una mirada personal sobre su futuro: “No descarto regresar a Europa en algún momento. Si se da la oportunidad, me gustaría”. Sin embargo, rápidamente volvió a poner el foco en el presente y en la chance histórica que tiene el Pincha de volver a ser protagonista en América.

En cuanto al plantel, Ascacíbar elogió a Fernando Muslera, pieza clave bajo los tres palos: “Fer es increíble, de los compañeros que me tocó en esa posición, de los mejores. Tenerlo es aprender todo el tiempo. Nos sorprenden las pelotas que saca, es un salto de calidad”. También resaltó a Mikel Amondarain, uno de los juveniles que pisa fuerte: “Tiene condiciones técnicas y físicas impresionantes. Desde que debutó mostró personalidad y eso nos ayuda mucho”.

Pensando en lo inmediato, Eduardo Domínguez tiene varias incógnitas. En el lateral derecho, la ausencia prolongada de Eric Meza obliga a seguir con Román Gómez, aunque el DT evalúa dosificarle minutos ante la seguidilla que se viene. Las opciones son Santiago Núñez o Matías Magdaleno, juvenil de apenas 18 años que viene sumando confianza. En el ataque, Guido Carrillo será titular contra River, pero el cuerpo técnico planifica rotaciones con Lucas Alario para cuidarlo de cara a los choques coperos.

La previa está cargada de tensión y expectativa. Mañana en UNO, Estudiantes buscará ganar confianza frente a un rival de jerarquía y llegar con envión al Maracaná. Como dijo Ascacíbar, es tiempo de valorar el presente: el Pincha vuelve a estar en el centro de la escena grande del fútbol sudamericano.