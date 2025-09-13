Choque de gigantes en UNO: Estudiantes recibe a River en la antesala copera

Esta tarde, a partir de las 19, Estudiantes de La Plata y River Plate se cruzarán en el Estadio UNO por la octava fecha del Torneo Clausura, en un partido que llega con aroma a Copa Libertadores. Mientras el Pincha se prepara para visitar a Flamengo en Río de Janeiro y el Millonario espera a Palmeiras en Núñez, ambos pondrán en cancha lo mejor que tienen, aunque con algunas precauciones de cara a los compromisos internacionales.

El encuentro, que será dirigido por Nicolás Ramírez, tendrá un condimento extra: Eduardo Domínguez y Marcelo Gallardo volverán a enfrentarse. El entrenador del Pincha es uno de los pocos que tiene un récord favorable ante el Muñeco, con cuatro triunfos, cuatro empates y tres derrotas en once partidos. Este antecedente le da un tinte especial a la previa, aunque la cabeza de ambos también esté en lo que ocurrirá entresemana.

En el caso de Estudiantes, la necesidad es doble: sumar en el Clausura para no perder pisada en la Zona A, donde hoy ocupa el sexto lugar, y llegar afilado a los cuartos de final de la Libertadores. Domínguez recuperó a Santiago Ascacíbar, quien había tenido una molestia muscular pero se mostró en condiciones de jugar. Además, el partido marcará el reencuentro de Leandro González Pírez con Gallardo y sus excompañeros. Junto a él, Lucas Alario y Ramiro Funes Mori, otros dos ex-River, podrían sumar minutos desde el banco.

River, por su parte, atraviesa un presente con resultados positivos —solo dos derrotas en todo 2025, una justamente contra Estudiantes—, aunque sin un rendimiento que conforme a su gente. Con el duelo copero ante Palmeiras a la vuelta de la esquina, Gallardo pondrá lo mejor que pueda, pero sin arriesgar demasiado. Gonzalo Montiel y Fabricio Bustos pelean por un lugar en el lateral derecho, mientras que Kevin Castaño podría sumar minutos sabiendo que no podrá estar en la ida de la Libertadores por suspensión.

El choque en UNO promete intensidad: dos equipos protagonistas, con objetivos grandes en el horizonte y un cruce que servirá no solo para la tabla del Clausura, sino también como termómetro anímico antes de sus respectivos desafíos continentales.