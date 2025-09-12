San Carlos y Cambaceres deberán esperar para jugar

Será un fin de semana de tranquilidad para los equipos de Villa San Carlos y Defensores de Cambaceres. Es que ninguno de los conjuntos tendrá actividad sábado y domingo, pero no por ello van a tener descanso, debido a que el Celeste estará jugando el lunes y el Rojo el martes.

Primero lo primero, los comandados técnicamente por Pablo Miranda, a cinco del puntero Midland, estarán enfrentando a UAI Urquiza desde las 15.30 con el arbitraje de Gabriel Gutiérrez, en el estadio Gennacio Sálice, con la necesidad de cortar la mala racha de varios encuentros de forma consecutiva sin conocer la victoria.

La última alegría para los del Pájaro fue el pasado 2 de agosto ante Argentino de Merlo, luego fueron derrotas con Brown de Adrogué y Acassuso, al tiempo que se obtuvieron empates con Excursionistas, Midland y Sportivo Italiano, con la particularidad de que todos fueron sin goles, mostrando cierta anemia en ofensiva, pero también solidez defensiva.

Miranda y compañía tienen el objetivo de continuar sumando para seguir en la parte alta de la tabla de posiciones de la B Metropolitana, tratando de dar pasos fuertes en el ingreso al Reducido como también a la Copa Argentina 2026, algo que sería muy importante para la institución.

Por otra parte, Camba debe viajar a Rosario para cerrar la etapa regular de la Primera C contra Central Córdoba. Dicha historia comenzará a las 15.30 y tendrá a David Cornejo como juez. Los de Ensenada seguramente tendrán muchas modificaciones debido a que Agustín Costantini quiere tener a todos a disposición para lo que viene.

El Rojo disputará el Reducido por el ingreso a la Copa Argentina, por lo que tanto Facundo Odello como Franco Romero -ambos con cuatro amarillas- van a quedarse en la región para no llegar a la quinta y así ser baja. Todavía falta para conocer más del once titular.