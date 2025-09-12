Jueves negro para Everton y Estrella en el Promocional

Se fue un jueves de acción en el Promocional Amateur con la participación de Everton de Barrio Aeropuerto y Estrella de Berisso. Desgraciadamente, los equipos de nuestra región no lograron tener una buena jornada y dejaron pasar posiblemente la última chance de acercarse a los punteros.

El Chiche Vicente fue el escenario de la igualdad de la Cebra ante Belgrano de Zárate, que lo comenzó ganando con un gol de Agustín Ibáñez, pero Santiago Rivas lo empató en la parte complementaria. Con este resultado, el equipo dirigido técnicamente por Juan Bellini quedó a 10 unidades del puntero, ya sin chances de luchar por el acceso a la final por el ascenso a la Primera C Metropolitana.

Nicolás Prychodko; Rocco Nuccetelli, Francisco Villalba, Agustín Ibáñez, Gonzalo Retamozo; Joaquín Barneix, Bruno Fogolin, Simón Vidondo, Nicolás Candado; Lucas Peñaloza y Thiago Villoldo fueron los once del conjunto berissense que el próximo fin de semana visitará al Fútbol Club Ezeiza.

Tigre recibió al Decano, que llegaba con la gran ilusión de poder conseguir un resultado que le haga recuperar terreno en la tabla, pero fue derrota para los de Gustavo Bianco por 1-0, con el tanto de Juan Kirzner -mediante un tiro penal- a los 34 minutos del segundo tiempo. La caída dejó a los de Barrio Aeropuerto a ocho del líder Barrancas Fútbol Club y este fin de semana deberá recibir en el Pachi Funes a Provincial Lobos.

Fermín Magnasco; Juan Cruz Bruzzoni, Valentino Medina, Ramiro Fernández, Matías García; Geremías Villegas, Ramiro Bolech, Thiago Fernández, Lucas Gallo; Laureano Quinteros y Thomas García fue la formación que inició de Everton.