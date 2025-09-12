Tenis: Etcheverry abrirá la serie ante Países Bajos

La Selección Argentina de Tenis afrontará desde hoy una serie clave frente a Países Bajos por la segunda ronda de los Qualifiers 2025 de la Copa Davis, instancia que otorgará siete plazas al Final 8 de Bolonia, donde ya espera Italia, campeón vigente y anfitrión.

El sorteo determinó que el primer punto tendrá como protagonistas a Tomás Etcheverry (64° ATP) frente a Jesper de Jong (79°), quien debutará en la competencia. El platense ya acumula experiencia en la Copa Davis, con seis partidos jugados (cuatro victorias y dos derrotas), y expresó su entusiasmo por abrir la serie: “Estoy contento de que me toque arrancar, me gusta jugar los primeros puntos. Los nervios son los de siempre, pero haber pasado por varias series hace que todo sea distinto”. El primer partido tendrá lugar desde las 9 horas de Argentina y podrá seguirse a través de la pantalla de TyC Sports.

Sobre su rival, recordó que ambos se enfrentaron en el Challenger de Lima 2021, con triunfo para De Jong, aunque aclaró que ese antecedente tiene poca relevancia: “Fue hace mucho y en otra superficie. Hoy somos jugadores distintos, aunque siempre hay detalles que se pueden repetir”.

Más allá de la exigencia, Etcheverry afirmó que encara la serie como un torneo más, con la diferencia de lo que significa vestir la camiseta nacional: “Competir con Argentina es algo especial, a uno lo motiva y eso es clave”.

El segundo singlista argentino será Francisco Cerúndolo, número 21 del mundo y principal raqueta del equipo. El porteño respaldó a su compañero en la apertura: “El año pasado Tommy jugó muchas veces primero y tuvo buenos resultados. Ojalá pueda entrar tranquilo, hacer un gran tenis y darme la posibilidad de arrancar con la serie 1-0. Eso siempre se aprovecha”.

Con la expectativa de un inicio favorable, el equipo capitaneado por Javier Frana buscará dar un paso firme en Groningen y quedar más cerca de regresar al selecto grupo del Final 8 de la Copa Davis.