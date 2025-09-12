Il Cumpare, candidato en el Premio “81º Aniversario Asociación Vareadores”

En un día inusual, este viernes, habrá nuevamente acción en el teatro del turf del Barrio Hipódromo. A partir de las 13.30, levantará el telón del circo hípico local para ofrecer una interesante megafunción de 16 actos, estando anunciada la última carrera para las 20.30.

Sin cotejo de nivel jerárquico, destacamos la cita que homenajea a los vareadores en su día. Nos referimos al Premio “81º Aniversario Asociación Vareadores La Plata” (2.000 mts.) a disputarse en el décimo turno de la tarde. El mismo está abierto para todo caballo de 4 y 5 años que no hayan ganado, con un peso de 57 y 54 kilos, respectivamente, según la edad y han comprometido su presencia el inusual número de catorce ejemplares dispuestos a medir fuerzas por una recompensa de $3.585.000. La presencia de Il Cumpare –en los papeles- se “roba” todo el protagonismo fundamentalmente por su cartilla. Entrenada por Marcelo Berti tiene sobrados méritos para lograr el primer impacto de su breve campaña. Tras escoltar a Volaris, perdiendo por la cabeza, a vuelta de hoja el que lo postergó fue Joy Artista que lo venció por medio pescuezo, en ambas oportunidades sobre los dos kilómetros. Y esta tarde, la tercera es la vencida para el buen hijo de Remote. “Casi” en la misma línea ubicamos a Original Time que viene de escoltar a Lunático Best en la milla, dando un salto importante con respecto a su estreno. Y como tercero -y cuarto- en discordia, ubicamos a Rusello y a Puro Poder Real, respectivamente, que también cuentan con buenos arrimes.

Hagan juego, señores, que esta tarde hay función en el teatro del turf.

Candidatos para hoy

1ra.) 1 – 2 – 4

2da.) 4 – 2 – 3

3ra.) 1 – 3 – 2

4ta.) 6 – 7 – 1

5ta.) 6 – 5 – 3

6ta.) 3 – 2 – 1

7ma.) 5 – 8 – 7

8va.) 3 – 7 – 4

9na.) 5 – 3 - 9

10a.) 14 – 7 – 13 - 11

11a.) 11 – 5 – 3

12a.) 8 – 4 – 1

13a.) 10 – 5 – 2

14a.) 3 – 6 – 9

15a.) 2 – 1 – 7

16a.) 12 – 7 – 10 - 11