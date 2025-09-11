Básquet: grandes emociones en la A1

Se disputó una nueva jornada de la máxima categoría del básquet platense y la fecha dejó grandes emociones, clásicos vibrantes y partidos que se definieron en detalles. Banco Provincia se quedó con el clásico de barrio frente a Gonnet y reafirmó su liderazgo en el certamen; Platense logró un gran triunfo en calle 9 ante Unión Vecinal; Reconquista fue contundente en su duelo contra Universal; mientras que en el Dante Demo, Atenas venció a Estudiantes en uno de los partidos más atrapantes de la fecha para afirmarse como escolta en la tabla de posiciones.

En calle 9, Platense consiguió su segunda victoria en lo que va del Torneo Clausura al imponerse sobre Unión Vecinal por 69-62. El Tricolor, que había comenzado en desventaja, logró dar vuelta el desarrollo del partido a partir del segundo período, apoyado en la gran actuación de Matías Rausch, autor de 20 puntos y 7 rebotes. Por el lado del Amarillo, se destacó Fidel Álvarez con un doble-doble de 15 tantos y 10 rebotes, aunque no alcanzó para sostener la ventaja inicial.

En el Dante Demo, Atenas sacó adelante un duelo muy parejo frente a Estudiantes y terminó imponiéndose por 63-61 en un partido de bajo goleo y final electrizante. El Griego cerró mejor el último parcial (15-10) y se quedó con una victoria clave que lo posiciona como escolta en la tabla. Yago Sánchez fue la figura con 22 puntos y 2 rebotes, mientras que en el Pincha el más destacado fue Gonzalo Genoro, con 15 puntos y 8 rebotes, siendo una pieza importante en el juego interno del conjunto albirrojo.

En City Bell, Banco Provincia mostró toda su solidez y se quedó con el clásico frente a CF Gonnet por un contundente 82-66. El Bancario dominó de principio a fin, sin pasar sobresaltos, y ratificó su gran presente que lo mantiene en lo más alto de la A1. La figura fue Francisco Méndez, quien brilló con una planilla completa de 22 puntos, 7 rebotes y 6 asistencias. En la visita, Facundo Ferraro sobresalió con 23 puntos y 8 rebotes, aunque su actuación no fue suficiente para torcer la historia del encuentro.

En otro de los partidos destacados de la fecha, Reconquista volvió al triunfo tras superar a Universal por 77-71 en un duelo de trámite cambiante. La R empezó en desventaja, pero a partir del segundo período encontró respuestas para dar vuelta el marcador y terminar celebrando en su casa. Santino Mitidieri fue determinante con 16 puntos y 12 rebotes, mientras que en la Cueva brilló Mateo García Barucco, autor de 23 puntos, 5 rebotes y 10 asistencias, aunque no alcanzó para sostener a su equipo en el cierre.

La jornada dejó en claro la intensidad y la paridad que domina la competencia: Banco Provincia sigue firme en lo más alto, Atenas se mantiene como escolta tras una victoria ajustada, Platense y Reconquista celebraron triunfos importantes para ganar confianza, mientras que los clásicos volvieron a mostrar el clima especial que caracteriza al básquet platense.