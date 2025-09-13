Riestra está imparable, Racing bajó a San Lorenzo y Vélez no salió del cero contra Huracán

En la semana previa a enfrentarse por los cuartos de final de la Copa Libertadores de América, tanto Racing como Vélez fueron protagonistas de la jornada del viernes, en distintos partidos que marcaron la continuidad de la Octava fecha del campeonato.

Por un lado Racing, que se medirá con el Fortín por la Libertadores, venció 2 a 0 a San Lorenzo en Avellaneda con los goles de Colombo y de Solari.

Con este triunfo el equipo de costas empieza a despegarse de los últimos puestos de la tabla de posiciones del grupo A, aunque todavía no está en zona de clasificación.

En Parque Patricios, en tanto, Huracán y Vélez igualaron cero a cero en un partido cerrado, con muchas infracciones y pocas situaciones claras en los arcos.

El gran golpe del viernes, sin embargo, lo dio Deportivo Riestra, que con los tantos de Alon so y Goitía derrotó a Central Córdoba de Santiago del Estero y se subió a la cima de las posiciones del grupo B del torneo Clausura.

Además, también Newell´s recibió a Atlético Tucumán en Rosario y Lanús hizo lo propio en su cancha ante Independiente Rivadavia de Mendoza.

La Lepra logró un necesario e importante triunfo 2 a 0 ante nlos tucumanos, luego de venir sufriendo distintos contratiempos.

EL Granate, en tanto, derrotó a los mendocinos por la mínima diferencia (1 a 0) con un tanto de Bou.

De esta manera Barracas Central lidera el grupo A del torneo Clausura, mientras que Deportivo Riestra es el líder del grupo B.

La Octava fecha del torneo seguirá este sábado con cuatro partidos, entre el que se destaca el que van a jugar Estudiantes y River (ver aparte).