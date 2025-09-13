Briasco está “pulgar para arriba” y le ganó la pulseada a Hurtado

Vuelve a rodar la pelota en 60 y 118. Mañana desde las 15 horas se dará la reanudación de la actividad de Gimnasia en el Torneo Clausura cuando reciba a Unión, con el objetivo de ganar y terminar de despegar en las diferentes tablas. Luego del parate con ánimos positivos por el triunfo contra Atlético Tucumán , ahora el Lobo afrontará un duro compromiso ante el elenco dirigido por Leonardo Madelón.

De no mediar imprevistos, Briasco acompañará a Marcelo Torres en el frente de ataque. El delantero armenio se meterá en el equipo por el tanque venezolano, en lo que sería la única modificación respecto a la formación que venció al Decano. El entrenador Alejandro Orfila dejaría en el banco a Jan Hurtado.

El Lobo formaría con: Nelson Insfrán; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Gastón Suso, Pedro Silva Torrejón; Manuel Panaro, Mateo Seoane, Nicolás Garayalde, Jeremías Merlo; Norberto Briasco y Marcelo Torres.

Toto Pueblo denunció amenazas de muerte

Son horas movidas dentro de la política albiazul. En las últimas horas se lanzó un nuevo candidato a presidente de Gimnasia, mientras que otro acaba de denunciar amenazas de muerte. Se trata de Edgardo “Toto Pueblo” Medina, quien publicó un video en sus redes sociales comentando lo sucedido. Mediante su Instagram, Medina explicó que fue amenazado él y toda su familia. “Toto Pueblo” aclaró que fue “una persona conocida, que es de la tribuna y es de otro espacio político”, además de confirmar que realizará la denuncia correspondiente.

El empresario gastronómico de la región dejó claro que le pidieron que retire su candidatura de cara a las elecciones de noviembre, pero que de ninguna manera piensa en hacerlo y que seguirá trabajando para ofrecerle una nueva alternativa a los socios y socias del Lobo.

“Viví el Bosque”, la novedosa experiencia que presentó el club

Tal como adelantó diario Hoy, Gimnasia presentó “Viví el Bosque”, la experiencia para los socios de poder disfrutar de otra manera los partidos de local, con la posibilidad de visitar el vestuario armado en la previa y de disfrutar el encuentro en los palcos a nivel del campo. La única condición para participar de la misma es ser socio del club y tener la cuota al día. En la previa de cada partido de local, se sortearán las localidades, que tienen cupos limitados.