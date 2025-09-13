La Liga Amateur juega una nueva fecha en horario especial

Este sábado la Liga Amateur Platense de Fútbol pondrá sexta a fondo en el Clausura de la Divisional A, con grandes encuentros y toda la pasión de los clubes de barrio. La acción comenzará en horario especial, a las 13.00, esto por cuestiones de seguridad, debido a que a las 19.00 jugará Estudiantes con River en el Jorge Luis Hirschi y muchos efectivos policiales estarán afectados a ese operativo.

Comenzando el repaso, el partido de la jornada estará en el predio Pachi Funes de barrio Aeropuerto, donde Everton estará recibiendo a Asociación Nueva Alianza en una nueva edición del clásico, con ambos equipos peleando por permanecer en la categoría.

Por la parte de arriba, el puntero Centro Fomento Los Hornos tendrá que enfrentar al siempre duro Malvinas de Franco Rojo, que va dando la nota en esta segunda parte de la temporada y pretende ser protagonista.

El bicampeón Unidos de Olmos jugará en el sintético con Alumni de Los Hornos, en tanto que Estrella de Berisso y Adip van a chocar en el Chiche Vicente, en el único partido de Primera que será en el horario habitual de las 15.00.

Otro duelo vibrante por el promedio es el que van a disputar Circulo Cultural Tolosano y Centro Fomento Los Hornos, al tiempo que Asociación Iris será local del Centro Fomento Ringuelet.

Otros encuentros: San Lorenzo - Polideportivo Gonnet; Asociación Coronel Brandsen - Crisfa.