River sufrió pero ganó en La Plata y sigue como líder de la Zona B

River Plate se llevó una victoria clave este domingo por la octava fecha del Torneo Clausura, al derrotar 2-1 a Estudiantes en el Estadio UNO de La Plata. El equipo dirigido por Marcelo Gallardo se mantiene como único líder de la Zona B y llega con confianza al duelo por Copa Libertadores ante Palmeiras.



El partido fue intenso y tuvo de todo. River mostró su mejor versión durante el primer tiempo, donde dominó las acciones y logró ponerse en ventaja con goles de Giuliano Galoppo y “Nacho” Fernández.

Sin embargo, a los 39 minutos, el Millonario se quedó con diez jugadores por la expulsión de Lucas Martínez Quarta, lo que obligó a Gallardo a replegar a su equipo y apostar por un planteo más conservador.



Estudiantes reaccionó y logró descontar a través de Santiago Núñez, lo que encendió la tensión en La Plata.

A pesar de la presión del Pincha y el hombre de más, River resistió con orden y carácter para sellar un triunfo fundamental de cara a la recta final del campeonato.

Con este resultado, el Millonario se afirma en lo más alto de la Zona B y ya piensa en el próximo desafío continental frente a Palmeiras.







