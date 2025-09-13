River sufrió pero ganó en La Plata y sigue como líder de la Zona B
El Millonario venció 2-1 a Estudiantes con goles de Galoppo y Nacho Fernández. Jugó más de 50 minutos con un hombre menos por la expulsión de Martínez Quarta.
River Plate se llevó una victoria clave este domingo por la octava fecha del Torneo Clausura, al derrotar 2-1 a Estudiantes en el Estadio UNO de La Plata. El equipo dirigido por Marcelo Gallardo se mantiene como único líder de la Zona B y llega con confianza al duelo por Copa Libertadores ante Palmeiras.
El partido fue intenso y tuvo de todo. River mostró su mejor versión durante el primer tiempo, donde dominó las acciones y logró ponerse en ventaja con goles de Giuliano Galoppo y “Nacho” Fernández.
Sin embargo, a los 39 minutos, el Millonario se quedó con diez jugadores por la expulsión de Lucas Martínez Quarta, lo que obligó a Gallardo a replegar a su equipo y apostar por un planteo más conservador.
Estudiantes reaccionó y logró descontar a través de Santiago Núñez, lo que encendió la tensión en La Plata.
A pesar de la presión del Pincha y el hombre de más, River resistió con orden y carácter para sellar un triunfo fundamental de cara a la recta final del campeonato.
Con este resultado, el Millonario se afirma en lo más alto de la Zona B y ya piensa en el próximo desafío continental frente a Palmeiras.