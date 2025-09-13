Los Pumas vencieron a Australia en Sidney

En un partido emocionante, Los Pumas vencieron a Australia por 28 a 26 y se mantienen con chances de ganar el Rugby Championship. El encuentro, que se llevó a cabo en Sídney ante 45.000 espectadores, mantuvo la tensión hasta el último minuto, ya que los Wallabies reaccionaron sobre el final con tres tries, aunque no les alcanzó para dar vuelta el resultado.

El seleccionado argentino tuvo una primera mitad sólida. Gracias a un try de Julián Montoya y los aciertos en los penales de Santiago Carreras, se fueron al descanso con una ventaja de 19 a 7. En el segundo tiempo, Carreras sumó otros tres penales, estirando la diferencia a 21 puntos.

Con esta victoria le permite a Los Pumas recuperarse de la derrota que sufrieron la semana pasada y además, fue la sexta vez que le ganan a Australia en este torneo. De esta manera, el seleccionado argentino se ubica cuarto con nueve puntos, a solo dos del líder.