Argentina venció a Países Bajos y está en las Finales de la Copa Davis

El equipo de dobles de Argentina venció esta mañana a Países Bajos y consiguió el tercer y esencial punto que clasificó al combinado nacional al Final 8 de la Copa Davis, donde se disputará la fase final de la competencia.

La dupla compuesta por Horacio Zeballos y Andrés Molteni superaron a Botic Van de Zandschulp y Sem Verbeek en dos sets, por 6-3 y 7-5.

De esta manera, argentinos consiguieron un gran triunfo, en el que lograron levantar 3-5 abajo y con cinco puntos de sets salvados.

Con esta victoria, el equipo que capitanea Javier Frana ganó la serie por 3 a 0 y sin ceder ningún set.

Ayer, los que obtuvieron los primeros puntos para la albiceleste fueron Tomás Etecheverry (frente Jesper de Jong, por 6-4 y 6-4) y Francisco Cerúndolo (ante Van de Zandschulp, por 7-6 (7-4) y 6-1).

De esta manera, Argentina avanzó a la fase final de la competencia, que se jugará en Bolonia (Italia), del 18 al 23 de noviembre, con duelos de eliminación directa.