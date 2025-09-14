Dos platenses campeones en Pickleball en Madrid

Los platenses Alicia Berl y Martín Suárez se consagraron en la modalidad mixta de Picklball en un torneo de jugadores Federados que se disputó en Madrid.

La dupla platense contó con el apoyo y el aporte del ex número 3 del Padel mundial Marcello Jardím y ahora buscará revalidar este protagonismo en un certamen que se jugará en el mes de noviembre también en Europa.

Contemplando que Jardim es brasileño, el Picklball sudamericano quedó muy bien parado en España.