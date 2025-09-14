Hockey: Santa no pudo ante River

El Tricolor no pudo sostener el buen presente y fue derrotado en su visita a River Plate, quien le puso un freno al superarlo por 2 a 0 en el Torneo de Primera A de Damas del Hockey Metropolitano.

Además en la Primera B, San Luis perdió por 2 a 1 ante Liceo Naval en condición de visitante mientras que en la Primera C1, Universitario venció por 3 a 1 en su visita a Mitre.

Por último, Estudiantes igualó por 2 a 2 ante Miraflores C en la D2 mientras que Gimnasia cayó como visitante 2 a 0 ante Arquitectura B en la D3.