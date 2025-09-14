TC: La Copa de Oro llegó a San Luis

El Turismo Carretera vivió un fin de semana clave en San Luis, donde se corrió la 11ª fecha del campeonato y la primera tras definirse los 12 clasificados a la Copa de Oro RUS. En un escenario de máxima exigencia, Julián Santero se adueñó de la clasificación del sábado y sumó dos puntos vitales.

Con su Ford Mustang, el campeón vigente detuvo el cronómetro en 1:27.362, logrando su primera pole position de la temporada y reafirmando su condición de candidato en la pelea por el título. Apenas detrás apareció Agustín Canapino, actual líder de los playoffs con 12 unidades, quien quedó a tan solo 11 milésimas del mendocino, en una definición milimétrica que anticipa una carrera vibrante.