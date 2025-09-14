Así no puede jugar en Río de Janeiro

Por Daniel “Profe” Córdoba

¡Así en Rio de Janeiro no!

Estudiantes no mostró nada de nada contra un River que jugó más de un tiempo con un jugador menos.

Con uno más se envalentonó. Y nada más. River lo superó y bailó durante 35 minutos. Lo de Estudiantes era lastimoso. Individual y colectivamente los de la banda lo pasearon al Pincha en 57 y 1 de la mano de Nacho Fernández. Era papelón. Así en Brasil no.

Empezó la etapa final y los dos directores técnicos tomaron obvias medidas. El equipo platense fue y fue. Se puso áspero. Con o sin ideas el albirrojo fue. Terminó ganándolo River. Estudiantes no puede regalar nada en Río. Sus primeros 35 minutos fueron penosos.