San Carlos buscará cortar la mala racha ante su gente

Llegó el día. Este lunes por la tarde el primer equipo de Villa San Carlos estará jugando ante la UAI Urquiza, tratando de romper una mala racha de cinco partidos sin poder ganar en el Clausura de la Primera B Metropolitana. Desde las 15.30 y con el arbitraje de Gabriel Gutiérrez, los dirigidos técnicamente por Pablo Miranda intentarán hacerse fuertes en el Gennacio Sálice.

A cinco puntos del puntero Midland, es un buen momento para que el Celeste pueda volver a ganar. Vale recordar que la última vez fue el pasado 2 de agosto ante Argentino de Merlo, luego fueron derrotas con Brown de Adrogué y Acassuso, al tiempo que se obtuvieron empates con Excursionistas, el Ferrocarril y Sportivo Italiano.

Los 11 que plantará en cancha el Pájaro no están definidos, pero se esperan modificaciones respecto a los que igualaron hace 10 días en Ciudad Evita. Vale mencionar que la próxima semana, el Villero visitará a Real Pilar el sábado a las 18.05 con televisación, algo realmente importante para la institución.