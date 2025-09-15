TC Pista: gran victoria de Nicolás Moscardini

Importante triunfo para el tripero Nicolás Moscardini, que es el piloto con más victorias en la temporada (3) y se subió a lo más alto de la Copa de Oro. El joven platense, arriba de un Ford del Martínez Competición, lideró de principio a fin la carrera del TC Pista en el Autódromo Rosendo Hernández de San Luis.

En la clasificación, Moscardini (3°) estuvo a 552 milésimas de Lucas Valle. Luego, ganó la serie más rápida y por último, en la final, dominó desde el primer momento. Más aún cuando Benjamín Ochoa y Luciano Cotignola, sus principales perseguidores, se tocaron y ambos terminaron afuera.