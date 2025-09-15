TC Pista: gran victoria de Nicolás Moscardini
El joven platense es el piloto con más victorias en la temporada.
Importante triunfo para el tripero Nicolás Moscardini, que es el piloto con más victorias en la temporada (3) y se subió a lo más alto de la Copa de Oro. El joven platense, arriba de un Ford del Martínez Competición, lideró de principio a fin la carrera del TC Pista en el Autódromo Rosendo Hernández de San Luis.
En la clasificación, Moscardini (3°) estuvo a 552 milésimas de Lucas Valle. Luego, ganó la serie más rápida y por último, en la final, dominó desde el primer momento. Más aún cuando Benjamín Ochoa y Luciano Cotignola, sus principales perseguidores, se tocaron y ambos terminaron afuera.