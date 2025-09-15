Canapino ganó la final del TC en San Luis para seguir puntero de la Copa de Oro

Entre la última fecha de la etapa regular y la primera de la Copa de Oro, con casi un mes de separación, solamente se habló de los cambios reglamentarios. Los referentes de Ford se quejaron por la superioridad de Chevrolet, asegurando que Agustín Canapino era inalcanzable, y la ACTC tomó cartas en el asunto. De todos modos, tras la final del TC en San Luis, el capo sigue siendo el mismo: el Titán se llevó la victoria, su tercera en la temporada, y es más puntero que nunca.

Con Canapino y Julián Santero compartiendo la primera fila, comenzaba la carrera. En el giro número nueve, Mariano Werner abandonó la competencia, nuevamente debido a la temperatura de su Mustang al igual que en la segunda batería. Por lo tanto, el entrerriano se posiciona en la ultima colocación de la copa.

Al cumplir la vuelta diez, Diego De Carlo protagonizó un fuerte golpe y el auto de seguridad ingresó a la pista. En el relanzamiento, Canapino repitió lo del comienzo y dejó en la segunda posición a Santero.

Luego de ganar en Buenos Aires, el tetracampeón de la categoría se llevó un nuevo triunfo con el Camaro del equipo Canning Motorsport y es el más firme de la copa. Santero finalizó segundo y Santiago Mangoni, compañero de Agustín, completó el podio.

Triple podio argentino en Australia en el TCR World Tour

El automovilismo argentino vivió un día para el recuerdo en el FIA TCR World Tour. En la segunda carrera de la quinta fecha, disputada en el circuito de Tailem Bend (Australia), Néstor Girolami (Hyundai Elantra N/BRC Squadra Corse), Esteban Guerrieri e Ignacio Montenegro (ambos con Honda Civic Type R/GOAT Racing) coparon el podio con un 1-2-3 que quedará grabado en la historia.

Valentín Perrone terminó sexto en el GP de San Marino del Moto3

La mitad llena del vaso para Valentín Perrone es clara: definitivamente está en la pelea bien arriba en el Mundial de Moto3. En su primera temporada mundialista, con 17 años, el piloto argentino enhebró en el GP de San Marino, 16ª fecha, su 13ª carrera en fila finalizada en la zona de puntos. En Misano finalizó sexto después de ser gran protagonista de durante toda la competencia. La mitad vacía será la bronca interna porque largó desde la pole position, lideró en algún momento y se quedó sin chances cuando faltaban apenas tres curvas para la bandera de cuadros. Perrone se enojó con el español David Muñoz que le golpeó la rueda trasera en el intento de superarlo.