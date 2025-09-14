Unión goleó a Gimnasia en el Bosque y es líder de la Zona A del Clausura





En un partido vibrante, repleto de emociones y golazos, Unión de Santa Fe se impuso por 3-1 ante Gimnasia y Esgrima La Plata en el Bosque, por la fecha 8 del Torneo Clausura, en el marco de los duelos interzonales.



Aunque el primer tiempo no tuvo goles, el complemento arrancó con todo: a los pocos minutos, Mateo Del Blanco rompió el cero con un tremendo bombazo desde afuera del área que se clavó en el ángulo. La alegría del Tatengue duró poco, ya que Marcelo Torres empató rápidamente para el Lobo con otra muy buena definición.



Sin embargo, Unión no bajó los brazos y volvió a golpear. Cristian Tarragona, con pasado en Gimnasia, marcó el segundo de la visita con una gran definición y la ley del ex incluida. Finalmente, Mauricio Martínez selló el resultado con un certero remate para decretar el 3-1 final.



Con este triunfo, el equipo santafesino se trepa a la cima de la Zona A y se ilusiona con la clasificación. Gimnasia, por su parte, perdió una buena oportunidad para escalar posiciones y se complica en su grupo.



Goles del partido:

48’ ST | Del Blanco (U)

52’ ST | Torres (G)

60’ ST | Tarragona (U)

75’ ST | Martínez (U)



Unión ganó con autoridad, aprovechó sus momentos y se llevó tres puntos de oro del Bosque.

