Gimnasia quiere alegrar el domingo en el Bosque

En la continuidad de la octava fecha del Torneo Clausura, Gimnasia se presentará esta tarde ante Unión de Santa Fe a partir de las 15 en el estadio del Bosque.

Para esta oportunidad, el entrenador Alejandro Orfila dispuso del ingreso de Briasco por Hurtado en comparación al último equipo que jugó de manera oficial.

Además, se pudo recuperar a tiempo Garayalde, quien no había podido entrenador con normalidad en la previa por una molestia muscular.

Será un partido importante para ambos porque quieren seguir tomando respiro en la pelea por el descenso y un triunfo podría darles una gran ventaja sobre sus perseguidores. Los dos equipos vienen de victorias importantes.

Además del Lobo, este domingo también será el turno de Boca, que a partir de las 17.30 se medirá con Rosario Central en condición de visitante.

Será el duelo de los ex campeones del mundo de Catar 2022, Angel Di María contra Leandro Paredes, en uno de los partidos más interesantes de la jornada.

También a las 15 Instituto recibirá a Argentinos Juniors, mientras que a las 20 jugarán Tigre con Talleres y Platense visitando a Defensa y Justicia.