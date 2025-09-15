Con un gol olímpico de Di María, Rosario Central y Boca empataron en Arroyito

En un vibrante partido en el Gigante de Arroyito, Rosario Central y Boca igualaron 1-1 por la octava fecha del Torneo Clausura. Rodrigo Battaglia abrió el marcador para el Xeneize con un buen cabezazo y Ángel Di María, con un golazo olímpico, sentenció la igualdad. “Se dijeron tonterías sobre mi salud. Entonces (lo que se diga) me entra por un oído y sale por el otro”, sentenció Miguel Russo luego del partido.

Tras una primera parte pareja, en el complemento el equipo de Miguel Russo, que fue ovacionado por el público canalla y recibió el saludo de todos los jugadores, tuvo las oportunidades más claras, pero falló en los metros finales y no pudo llevarse una victoria clave.

Las dos grandes figuras de este partido fueron Di María y Leandro Paredes. Fideo por el imán que lo rodea y lo que contagia en sus compañeros y en el público, y el mediocampista de Boca por la jerarquía y claridad conceptual que tiene a la hora de jugar y hacer jugar, con pases filtrados que sólo él ve.

Con ambos equipos en zona de clasificación a los playoffs del Torneo Clausura, el 1 a 1 le permite a Boca mantenerse en el segundo lugar de la Tabla Anual, precisamente junto al Canalla, en la lucha por lograr el pasaje a la Copa Libertadores 2025.