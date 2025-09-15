El notable gesto de Terence Crawford con Canelo tras su contundente victoria

El desenlace de la pelea entre Terence Crawford y Saúl Canelo Álvarez en el Allegiant Stadium de Las Vegas no solo redefinió el panorama del boxeo mundial, sino que también dejó una imagen imborrable: la devolución de los cinturones de peso supermediano por parte del estadounidense al mexicano, un gesto que simbolizó respeto y deportividad en la cúspide de la competencia. El pugilista estadounidense se impuso por decisión unánime en las tarjetas (116-112, 115-113 y 115-113) y marcó un hito al imponerse sobre el mexicano.

No obstante, tras recibir los títulos supermedianos de la FIB, AMB, CMB y OMB, optó por entregárselos a Álvarez durante la conferencia de prensa posterior, argumentando que pronto recibiría sus propios cinturones oficiales de la organización y rindiendo homenaje a la trayectoria de su rival.

El combate, que se desarrolló bajo una expectativa internacional sin precedentes, estuvo marcado por el dominio técnico de Crawford desde el primer asalto. El estadounidense, de 37 años, desplegó una estrategia basada en la movilidad, la precisión y la capacidad de adaptación, elementos que le permitieron controlar el ritmo de la pelea y neutralizar los intentos ofensivos de Canelo.

El resultado de la pelea no solo otorgó a Crawford los cinturones de peso supermediano, sino que también lo convirtió en el primer boxeador en ser campeón indiscutido en tres categorías diferentes bajo la era de los cuatro cinturones. Con esta victoria, el estadounidense elevó su registro a 42 combates ganados, con 31 nocauts, y consolidó su legado como uno de los nombres más relevantes del boxeo contemporáneo.