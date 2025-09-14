Le atajaron un penal a Messi y el Inter Miami perdió ante Charlotte

Inter Miami cayó 3-0 con Charlotte FC como visitante y Lionel Messi no tuvo una de esas noches en las que suele marcar la diferencia con su calidad. El capitán de Las Garzas, quien compartió alineación con sus compatriotas Rodrigo De Paul, Tomás Avilés y Tadeo Allende, falló un penal a los 32 minutos del primer tiempo.

El argentino cayó dentro del área después de un toque de Djibril Diani. A pesar de que el árbitro en un principio no cobró nada, terminó señalando la infracción después de revisarlo en el VAR. Al momento de la ejecución, el arquero croata Kristijan Kahlina adivinó la intención de Messi intentó picar la pelota. Al balcánico le bastó con estirar su brazo derecho y detener la trayectoria del esférico.

Leo llegó a este encuentro tras tener su despedida en Buenos Aires de los partidos de Eliminatorias: anotó dos goles en el 3-0 sobre Venezuela de la 17ª fecha. El entrenador Lionel Scaloni decidió darle descanso en el juego ante Ecuador y Messi no viajó para jugar la última jornada del camino para el Mundial 2026. De todos modos, cerró la actividad albiceleste como el máximo artillero de las Eliminatorias por primera vez en su trayectoria tras sumar ocho gritos.

Con un descanso extra, el futbolista de 38 años se enfocó en buscar la clasificación a los playoffs de la MLS con las Garzas. El próximo martes 16 de septiembre recibirán al Seattle Sounders (desde las 20.30).