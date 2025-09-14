Sábado a puro gol: la Liga Amateur Platense vivió una sexta fecha cargada de emociones

La sexta fecha de la Liga Amateur Platense de fútbol masculino volvió a demostrar por qué el certamen es uno de los más apasionantes de la región. En una jornada especial, con algunos partidos arrancando más temprano, los equipos salieron a escena con la obligación de sumar para seguir en la pelea.

En la A, el líder Fomento sufrió pero sacó adelante un partido clave en Los Hornos: venció 4-3 a Las Malvinas en un duelo vibrante que incluyó la expulsión de Rey y que lo mantiene en lo más alto de la tabla. La visita, que llegaba tercera y con aspiraciones de alcanzar la cima, se quedó con las manos vacías pese a dar pelea hasta el final.

Unidos de Olmos, bicampeón vigente y escolta inmediato, no pudo aprovechar del todo la ocasión: igualó 1-1 como local frente a Alumni, en un choque donde Varela marcó para el local y Giménez vio la roja. Por su parte, ADIP dio la nota de la fecha al vencer 2-1 a Estrella en Berisso. La Cebra, que buscaba acercarse a los primeros puestos, terminó con un expulsado y resignó puntos importantes en casa.

Otros resultados de la máxima categoría completaron el panorama: San Lorenzo y Gonnet firmaron tablas 1-1 en Villa Castells, Tolosano se hizo fuerte de local y superó 3-1 a Criba, mientras que Crisfa consiguió un valioso 2-1 frente a Brandsen con gol decisivo de Jeanneret. En tanto, Asociación Iris festejó en 143 y 517 tras imponerse 2-1 a Ringuelet, y Alianza gritó en el clásico platense al derrotar 2-1 a Everton en 7 y 629.

En la B, la fecha también ofreció emociones. Porteño y Peñarol no se sacaron ventajas e igualaron 2-2 en un partido caliente en Ensenada, mientras que For Ever, Curuzú Cuatiá y Villa Montoro se mantienen expectantes en la pelea por los puestos de vanguardia.

Con estos resultados, la Liga Amateur Platense reafirma su esencia: partidos intensos, canchas llenas de color y una tabla que promete batalla hasta el final. La próxima jornada será otra oportunidad para que los equipos ratifiquen su presente o intenten dar un golpe que los acerque al objetivo mayor: la gloria en el fútbol amateur de la ciudad.