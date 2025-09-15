Orfila en conferencia: “Fallamos en el juego y me hago cargo”

Tras la dura derrota ante Unión, el entrenador de Gimnasia contó sus sensaciones en la habitual conferencia de prensa y dejó varios títulos para el análisis. “El equipo mostró carácter ante el resultado adverso. Pero sentí que cuando nos marcaron el segundo gol, nos golpeó un montón. A partir de ahí no pudimos salir adelante como me gusta. No pudimos ganar duelos: los defensores de Unión se impusieron. Después del 2-1 elegimos cambiar la estructura para ver si podíamos imponernos y llegar con los laterales”, explicó Alejandro Orfila.

Consultado sobre el momento del equipo y el fastidio de la gente, el técnico uruguayo comentó: “Al hincha lo entiendo y está perfecto que esté descontento, sobre todo porque en su momento se generó ilusión. Somos autocríticos y ya nos tenemos que enfocar en dar vuelta la página el viernes. Soy consciente de cuando las cosas salen bien y también cuando no. Hoy fallamos mucho en el juego, de eso me hago cargo y me ocupo”.