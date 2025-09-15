Domínguez confirmó la baja de González Pirez y habló de “incomodar” a Flamengo

Estudiantes de La Plata redondeó una floja producción ante River en la noche del sábado, pero ya tuvo que dar vuelta la página pensando en lo que será el primer chico frente al Flamengo en Brasil, por los cuartos de final de la Copa Libertadores de América. El entrenador Eduardo Domínguez atendió a los medios de comunicación post entreno y se enfocó de lleno en ese compromiso.

“Me parece que si ajustamos esas situaciones ante un gran rival, ante un rival que tiene mucha jerarquía en todas sus líneas, tenemos que buscar ser certeros a la hora de llegar a nuestro ataque. Pero sin desesperarse, sin volverse locos. Saber que vamos a tener nuestras posibilidades. Me parece que teniendo la tranquilidad necesaria para ir a buscar el resultado, nos podemos encontrar con buenas situaciones”, comenzó el Barba.

Teniendo autocrítica sobre el momento de sus dirigidos, expresó: “Tenemos que seguir mejorando la parte de la concentración. Si pasa algo negativo hay que seguir construyendo. Hay que seguir jugando. No te puede sacar del partido”.

En torno al rival, el director técnico señaló: “Se agrandan porque es su estadio, no porque sea el Maracaná. Sabemos la historia que tiene ese estadio y es lindo enfrentarse a esa historia. Pero somos 11 contra 11. Nosotros entendemos cómo tenemos que ir a jugar de visitante, porque ya lo hemos hecho en esta Copa Libertadores”.

Y completó: “Yo siento que el equipo va a estar preparado. Lo estamos preparando para esta llave. Sabemos de las dificultades que vamos a tener y sabemos de las dificultades que va a tener el rival. Después, el que plasme mejor esa idea es el que seguramente tendrá ventaja”.

A Brasil con cambios

Domínguez tiene en claro que no podrá contar con Leandro González Pirez, debido a que más allá de que no está definido por los estudios médicos, el central habría sufrido un desgarro en el isquiotibial de la pierna derecha. Por lo dicho por el DT, Santiago Nuñez sería de la partida en Río de Janeiro.

La delegación albirroja estará viajando a suelo brasileño el próximo martes por la tarde, se entrenará en el predio del Fluminense y estará volviendo a nuestro país el viernes. Los entrenamientos seguirán este lunes desde las 10.00 en el Country Club de City Bell.