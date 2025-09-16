Vélez y Racing abren la serie de cuartos de final de Libertadores

Vélez y Racing se enfrentarán el martes a partir de las 19 en el Estadio José Amalfitani (sin visitantes), por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025, en un cruce que ya tiene antecedentes.

El Fortín quiere seguir estirando su gran presente y ganar de local para tener tranquilidad en la vuelta, mientras que la Academia buscará sacar un buen resultado de Liniers para definir la serie en Avellaneda.

Con varios suplentes, Vélez empató sin goles ante Huracán en el Ducó por el Clausura. El Fortín está atravesando un gran momento (ganó la Supercopa Argentina hace diez días) y buscará hacerse fuerte ante su gente en la ida. En la instancia anterior, el elenco dirigido por los Mellizos eliminó a Fortaleza.

Tras haber dejado en el camino a Peñarol en octavos en un global de 3-2, Racing jugará cuartos de final por quinta vez (1997, 2015, 2020 y 2023, las anteriores). La Academia llega en levantada porque viene de vencer 2-0 a San Lorenzo por el Clausura y volvió a ganar en su estadio tras cuatro encuentros.