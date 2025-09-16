Gimnasia ya se entrenó con el foco puesto en Riestra

Luego de la dura derrota como local ante Unión, el plantel del Lobo regresó a los entrenamientos en Abasto. Será una semana corta para Gimnasia, ya que el viernes estará levantando el telón de la novena fecha del Torneo Clausura cuando visite a Deportivo Riestra.

Para ese duelo, el entrenador Alejandro Orfila ya sabe que tiene una baja confirmada: Nicolás Garayalde llegó a la quinta amarilla ante el “Tatengue” y deberá cumplir una fecha de suspensión. Su lugar podría ocuparlo Bautista Merlini. Por su parte, habrá que ver como evolucionan de sus molestias Gastón Suso y Marcelo Torres, aunque en principio ambos estarían disponibles para el compromiso ante el “Malevo”.