Estudiantes viaja a Río con bajas, pero la fe intacta

La semana arrancó con noticias poco alentadoras para Estudiantes de La Plata. En el entrenamiento matutino en City Bell, Edwuin Cetré no pudo completar la práctica y luego se confirmó que sufrió un desgarro grado 1 en el bíceps distal izquierdo. El colombiano, pieza clave como revulsivo ofensivo, se perderá la ida frente a Flamengo y apenas conserva la esperanza de llegar a la revancha en UNO. A su baja se suma la de Leandro González Pirez, con un desgarro en el isquiotibial derecho que lo deja fuera de los dos encuentros, además de los casos de Eric Meza y Tobio Burgos, aún en recuperación.

El golpe llega en un momento delicado: el Pincha viene de caer 2-1 con River por el Clausura y necesita un cambio rápido de chip. Eduardo Domínguez lo sabe y, en conferencia de prensa, dejó en claro que el plantel no se achica ante la magnitud del reto. “Estudiantes en la Copa dio la talla. Es muy difícil ganarle y lo hemos demostrado afuera. Tenemos que seguir fortaleciendo estas situaciones, van a ser partidos ajustados y nos sentimos preparados para dar batalla”, aseguró el DT, marcando la línea de cara a los cuartos.

Sobre la ausencia de González Pirez, Domínguez ya anticipó que su reemplazante será Santiago Núñez, quien ocupó su lugar ante River: “Si no es Leandro, estará Santiago. Si no llega, jugará Santiago”, sentenció, confiando en el central surgido de la cantera. También resaltó que el partido con River, por su intensidad, fue un buen ensayo para lo que espera en el Maracaná: “Tienen jerarquía cercana al Palmeiras o Flamengo. Si entramos convencidos, van a ser partidos parejos”.

El rival, Flamengo, tampoco llega sin ruido. Filipe Luís estuvo a punto de dejar el club por una oferta del Fenerbahçe, aunque finalmente decidió quedarse y continuar el proyecto. El propio DT brasileño definió la serie como “el partido más importante del año” y elogió al Pincha: “Es un gran rival, compite muy bien. Sabemos del carácter de los equipos argentinos”. El Mengão arriba con Agustín Rossi en gran nivel y con figuras como Giorgian De Arrascaeta y Emerson Royal en alza, tras vencer 2-0 a Juventude en el Brasileirao.

El cruce promete ser vibrante: la ida se jugará este jueves a las 21.30 en el Maracaná y la revancha será el jueves 25 en UNO. Para Estudiantes, el desafío es enorme, pero el espíritu combativo y las palabras de Domínguez marcan el camino: viajar a Río con fe, aún en medio de las bajas, para escribir otra página grande en la Copa Libertadores.