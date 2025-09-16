Un platense hará dupla con la Arantxa Sánchez Vicario en una exhibición en España

Con la premisa de seguir expandiendo la actividad, esta tarde un jugador platense formará parte de una exhibición de pickleball con la histórica deportistas Arantxa Sánchez Vicario, quien supo ser una de las mejores tenistas del mundo a finales de los ’80 y comienzos de los ’90.

Martín Suárez, exjugador de la Liga Amateur Platense de Fútbol y desde hace varios años dedicado al pickleball, una derivación del pádel que está generando muchos adeptos en Europa.

De acuerdo a lo previsto, hoy formará parte de una serie de partidos que se realizarán junto a la experimentada deportista de 53 años en la localidad de Menlleu.

Del evento formarán parte del alcalde de este lugar y figuras del pasado del club Barcelona, como el ex arquero de la década del ’80 Xavi, quien también sigue ligado al deporte en esta nueva actividad.

Arantxa Sánchez Vicario nació en Barcelona, en 1971 en una familia con gran afición tenística, siendo la menor de los cuatro hermanos (Marisa, Emilio, Javier y Arantxa) del matrimonio formado por Emilio Sánchez Benito (1932-2016) y María Luisa Vicario Rubio (1936).

Ganó su primer torneo del Gran Slam en 1989 cuando, siendo 10.ª del mundo, derrotó a la número 1 del mundo Steffi Graf en la final del torneo de Roland Garros. Con esta victoria, además de ganar el título, Arantxa se convertía en la jugadora más joven hasta ese momento en ganar el Abierto de Francia de Tenis (la marca sólo le duró un año, ya que en la siguiente edición, la serbia Monica Seles ganaba el título con tan sólo 16 años). A partir de ese momento, los partidos entre Steffi y Arantxa se convertirían en un clásico del tenis femenino por su dureza y gran juego. En la Masters de Canadá 1989 (9 semifinales, Arantxa ganó a Sabatini 3-6, 7-5, 6-3 antes de perder ante Martina Navrátilová en las finales. En 1992, Arantxa ganó a Sabatini en la final del torneo de Cayo Vizcaíno 6-1, 6-4, ella para ganar cuarta concurso contra la querida Gabriela Sabatini.

El año más exitoso de la jugadora española (en categoría individual) fue 1994, cuando ganó ocho torneos, entre ellos el Abierto de Francia o Roland Garros (por segunda vez) y el Abierto de los Estados Unidos.[3] En 1998, ganó su tercer título en el torneo francés,[4] completando de esta forma, su cuarteto de títulos de Grand Slam en categoría individual.