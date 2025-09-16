Partidos para todos los gustos, goles y festejos para despedir el invierno en el fútbol infantil platense

En el contexto de una nueva fecha de los torneos de fútbol infantil que organiza la Liga Amateur Platense de fútbol, bien cerquita de la avenida 31, en 58 y 132, los nenes de Centro Fomento recibieron a Las Malvinas en otra jornada llena de emociones, gritos y festejos de goles y mucho color.

En el partido de la 2017, los chicos estuvieron a la altura de lo esperado y el número 10 del conjunto visitante demostró que tiene pasta de crack, marcando el pulso de las acciones y definiendo cruzado en uno de los goles que se vieron en la tarde hornense.

A pocos metros de esta cancha y por otra liga de fútbol infantil, también los nenes de San Lorenzo de Los Hornos jugaron de local, acrecentando el movimiento sobre la avenida 31. También en la misma zona hubo mucho movimiento de las familias y jugadores de Talleres El Provincial que jugaron de local a pocas cuadras, también sobre la 31, pero más cerca de la 54.

En otro punto de la región, Ateneo Popular fue local en la canchita de 119 y 32, mientras que en Berisso, Estrella recibió a los nenes de ADIP.

Todos ellos, algunos en la Liga Amateur, otros en partidos que organizó Lifipa, Lisfi o Aplafi, le dieron forma a una de las últimas jornadas del invierno 2025, aunque por las condiciones del tiempo anticiparon la llegada de la primavera en los potreros y canchitas de toda la ciudad.

En este caso, El Clasiquito te invita a conocer a los nenes de Las Malvinas, Sacachispas y Centro Fomento, que posaron el último fin de semana para el diario que está presente en todos los puntos de la región.