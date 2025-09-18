Sueña en Río: Estudiantes va por el golpe ante el Flamengo en el Maracaná

El clima de Copa ya se siente en Río de Janeiro. Estudiantes de La Plata tuvo este miércoles su último ensayo antes del choque copero frente a Flamengo y todo el plantel quedó concentrado para lo que será la gran cita en el mítico Maracaná. Con la expectativa a flor de piel, el equipo de Eduardo Domínguez se prepara para un partido de máxima exigencia, con la premisa de no regalar nada y traer un buen resultado a La Plata. Desde las 21:30hs en el mítico estadio brasileño, el Pincha enfrenta al Mengao por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores de América.

El Barba Domínguez trabajó en las instalaciones del Fluminense y ajustó detalles de la estrategia. El plan pasa por reforzar el mediocampo y, en ese marco, el DT probó a Ezequiel Piovi, quien le ganó la pulseada a Gabriel Neves y se perfila como titular. La idea es sumar músculo y despliegue en el centro de la cancha para contener la potencia del Mengão, que suele dominar desde la posesión y el ritmo.

El posible 11 para este jueves sería: Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Ezequiel Piovi; Tiago Palacios, Santiago Ascacíbar, Mikel Amondarain, Cristian Medina; y Guido Carrillo. Una formación pensada para sostener el duelo físico y tener transiciones rápidas, apostando a la jerarquía de Carrillo en el área rival.

Del otro lado, Flamengo llega con toda la presión. El equipo de Filipe Luís sufrió en la fase de grupos, pero en octavos mostró otra cara y despachó a Inter de Porto Alegre con autoridad. En las últimas horas, el DT estuvo en el centro de la escena porque el Fenerbahçe de Turquía intentó llevárselo, aunque la negociación no prosperó. “Este es el partido más importante del año”, declaró el brasileño, que no dudó en elogiar al Pincha: “Es un rival duro, de esos que compiten en cada pelota”.

Mientras tanto, los hinchas albirrojos ya empezaron a dejar su huella en Río. En Barra da Tijuca, a metros del mar, se vivió un banderazo con camisetas, humo rojo y blanco y cánticos que transformaron la playa en una tribuna improvisada. Cerca de 2.000 simpatizantes dirán presente en el Maracaná, en un marco imponente con más de 70.000 almas en las gradas.

La historia se escribirá esta noche en Río de Janeiro. Estudiantes sabe que la serie se definirá en UNO, pero quiere dar pelea desde el arranque. Con garra, orden y fe, el León buscará rugir en el Maracaná.